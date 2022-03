L'Automobile Club de l'Ouest vient de public la liste des 62 voitures sélectionnées pour les 24 Heures du Mans qui se disputeront les 11 et 12 juin prochains.

Pas de réelle surprise avec, comme l'an dernier, seulement cinq prototypes Hypercar, deux Toyota, deux Glickenhaus et l'Alpine.

On compte par contre 27 protos Oreca LMP2 avec les trois de l'équipe belge WRT tenante du titre, les débuts dans la catégorie de l'équipe belgo-luxembourgeoise DKR et deux Algarve Pro ayant repris les engagements de G-Drive. En fait, seul le nom a changé et le Russe Roman Rusinov a disparu des équipages.

En GTE-Pro, on assistera à un nouvel affrontement entre trois usines avec deux Porsche face à deux Corvette et trois Ferrari.

Enfin, le plateau est complété par 23 voitures en GTE-Am.

Côté Belges, quatre noms figurent pour l'instant sur la liste : ceux des frères Vanthoor avec Laurens retrouvant son rang d'officiel Porsche et ses équipiers du succès avec la "cochon rose" Kevin Estre et Michael Christensen, tandis que Dries débutera en LMP2 sur la 3e WRT aux côtés des pilotes GT3 Bortolotti et Ineichen.

Le "gentleman driver" Jean Glorieux disputera ses premières 24H du Mans sur le proto P2 DKR Engineering, tandis que Sarah Bovy fait bien entendu partie à nouveau du trio rose des Iron Dames.

© D.R.