A plus d'un an de l'édition du siècle, on parle plus des 24H du Mans 2023 que de la course du mois prochain.

Les organisateurs vont bientôt être confrontés à un gros souci. Celui du nombre limité de participants... Depuis quelques années, on est monté à 62 grâce à la construction de quelques nouveaux stands temporaires. N'empêche que, malgré la crise, le Covid et tout ce que l'on veut, cette année encore la liste des réservistes est longue. Et plusieurs teams n'ont même pas payé les 5000 euros pour faire une demande car ils savaient bien que leur dossier ne serait pas accepté. Et tout cela avec seulement cinq Hypercar...



(...)