C'est assurément une bien triste nouvelle pour le sport automobile belge. BMW a fait le ménage dans ses programmes sportifs. La fin du DTM à la sauce Class One conjuguée à la nouvelle politique électromobile du constructeur bavarois a fait une victime de taille: Racing Bart Mampaey. En 2021, l'écurie basée à Malines ne fera plus partie des formations officiellement soutenues par BMW Motorsport. C'est également le cas pour le légendaire team Schnitzer, seul RMG ayant survécu à la purge pour assister "dans le développement de la future M4 GT3.

L'équipe de Bart Mampaey faisait partie des formations officielles BMW depuis 2006. On se souvient notamment des titres acquis en WTCC avec le Britannique Andy Priaulx. RBM a accompagné son partenaire dans son nouveau programme en DTM dès 2012, avec pas moins de 9 victoires.

"Nous sommes très déçus mais respectons la décision de BMW Motorsport", commente Bart Mampaey. "Je voudrais remercier BMW pour ce partenariat fantastique que nous avons établi au cours des 25 dernières années. Nous avons toujours pu compter sur eux. Mais les temps changent et le futur s'annonce plein de nouveaux challenges."

"Chez RBM, nous réduirons la voilure dans un premier temps", poursuit le fils de Julien Mampaey. "Mais cela ne signifie pas que nous tirons un trait sur le sport automobile. Nous continuerons et nous verrons quelles options s'offrent à nous. Les valeurs et les compétences de RBM peuvent s'impliquer à d'autres secteurs industriels. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai hâte de voir de quoi le futur sera fait pour nous."

Bon courage donc à toute la bande de RBM qui est une formation ô combien attachante et doté d'un pédigrée très prestigieux. On espère voir les ouailles de Bart Mampaey encore sur les circuits dans le futur, et pas nécessairement avec des BMW. Après tout, RBM n'avait-il pas représenté Nissan en Procar en 1999 ?