Après une première confrontation à Hockenheim le week-end dernier, les bolides du DTM allemand et du Super GT nippon s'affronteront du 22 au 24 novembre sur le Fuji Speedway. Battus en Allemagne, les Japonais attendent les Teutons de pied ferme sur leurs terres. BMW Motorsport débauchera trois M4 dans l'Archipel. Et bonne nouvelle puisque toutes seront confiées à l'équipe belge Racing Bart Mampaey !

Le team originaire de Malines a terminé 5ème du championnat chez les équipes et 6ème chez les pilotes grâce à Philipp Eng (en photo). Avec notamment une victoire de prestige à domicile sur le circuit de Zolder.

A Fuji, BMW Team RBM pourra compter sur trois pilotes de choix : l'ancien champion Marco Wittmann, la star locale Kamui Kobayashi et l'inoxydable Alex Zanardi dont on ne présente plus les exploits derrière un volant ou dans les disciplines paralympiques.

"Ce sera une course de rêve", déclare Bart Mampaey. "Je voudrais remercier BMW de nous avoir choisi pour engager BMW M4 DTM. D'une part, nous concurrencerons les équipes de SUPER GT lors de leur course à domicile au pied du mont Fuji, mais le Japon a aussi une place importante dans notre histoire. Nous y avons connu le succès dans le FIA WTCC, en remportant des courses avec Andy Priaulx et Augusto Farfus à Okayama. Et il y a le fait que nous avons une combinaison de pilotes très intéressante - avec le héros local Kamui Kobayashi, Marco Wittmann et bien sûr Alex Zanardi. J'ai eu l'honneur de passer de nombreuses années avec lui en WTCC, même s'il n'a jamais piloté pour mon équipe. C’est un grand événement et un véritable défi logistique. Toute l'équipe se réjouit de notre apparition au Japon. Je suis moi-même un fan du Japon et nous sommes impatients de commencer."