Fils de Jean-Marie, ancien champion de Belgique des rallyes (en Groupe N) mais surtout copilote émérite sur le Dakar de Jean-Louis Schlesser, Fabian Lurquin compte déjà dix participations au plus grand des rallyes raids. L'an dernier, le Liégeois de 45 ans s'était même payé un scratch aux côtés de l'amateur français Mathieu Serradori.

Cette fois, ce n'est plus à un amateur éclairé mais bien au plus capé des rallymen, pilote officiel sur un buggy de chez Prodrive, que le Belge dictera les notes dans les grandes aires sablonneuse du désert arabe. Et plus si affinités... Nettement moins célèbre que Daniel Elena, pas beaucoup plus jeune, Fabian Lurquin possède une solide expérience de la navigation et de ce type d'épreuve. Ce dont avait besoin Seb Loeb pour tenter enfin d'accrocher le Dakar à son palmarès.

Notre intuition, courant mars quand Seb Loeb a lâché la bombe (assumée depuis) de sa séparation avec Daniel Elena, était la bonne: même si rien n'était encore décidé à l'époque, même si aucun contact n'avait réellement été noué, c'est finalement bien notre compatriote Fabian Lurquin qui épaulera le grand Sébastien Loeb lors du prochain Dakar en Arabie saoudite.