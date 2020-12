L'info officialisée la semaine dernière n'est pas passée inaperçue. Christian Jupsin (DG Sport) et Alain Penasse (Super Stage), organisateurs chacun de deux rallyes dans notre pays, vont rejoindre Chris Courteyn pour assurer la promotion du championnat de Belgique des rallyes dès 2021. Coordinateur sportif chez Hyundai depuis leurs débuts en WRC, le G.O. du Ypres Rally a déclaré qu'il aurait "plus de temps à l'avenir". Cela signifierait-il qu'il ne travaillera plus pour l'équipe coréenne ? Réponse dans les jours ou semaines à venir...

En attendant, nous avons contacté le grand chef theutois, un autre homme à multiples casquettes (préparateur, organisateur, promoteur), pour avoir des nouvelles du BRC 2021.

Christian Jupsin, votre arrivée au sein de l'équipe de promotion du championnat signifie-t-elle d'office que le South Belgian Rally fera partie des neuf épreuves au calendrier 2021?

"Non, pas du tout. Pas plus que le Aarova Rally n'est assuré de sa place. D'abord parce que c'est le RACB qui officialise le calendrier. Ensuite car cela ne sera à nouveau pas une année normale. Il pourrait donc y avoir une sélection naturelle. Ce que j'espère dans un sens car c'est un choix cornélien de devoir mettre une épreuve de côté. Aujourd'hui, il est impossible de dire par exemple si le Haspengouw programmé fin février pourra avoir lieu. S'il sera reporté ou remis à 2022."

Le calendrier n'est donc pas encore défini ?

"Non, on attend d'abord de connaître le protocole sanitaire en Belgique. Xavier Schène, directeur du RACB, doit avoir des réunions avec les différents ministres concernés. On veut savoir à partir de quand on pourra à nouveau dans notre pays organiser des rallyes avec du public ce qui économiquement vital pour la majorité des clubs organisateurs. Pour ma part, il n'est plus question d'annoncer une date puis de devoir l'annuler. Cela a fait trop de mal à mon équipe cette année. La seule chose que je peux vous confirmer est que le Spa Rally sera à nouveau programmé en décembre, en guise de finale du championnat, et non plus en mars."

Vous aviez annoncé qu'il serait repris à nouveau comme finale de l'ERC mais ce n'est pas le cas, pourquoi ?

"Nous sommes premiers réservistes. La raison est toute simple. En Belgique, on arrive difficilement à financer le droit de plateau à payer aux promoteurs pour faire partie d'un calendrier européen ou mondial. C'est juste une question d'argent."

Quand pensez vous, de manière réaliste, que la saison BRC 2021 pourra débuter ?

"Très honnêtement, cela va être très compliqué encore durant le premier trimestre. Je dirais qu'il y a plus de possibilités à partir d'avril. Le Wallonie prévu le premier week-end de mai à 80% de chances de pouvoir se dérouler normalement."

Qu'est ce qu'Alain Penasse et vous pouvez apporter de plus pour la promotion du BRC ?

"Je pense que Chris Courteyn a fait du très bon boulot en termes de communication, de médiatisation du championnat. On peut lui donner un coup de pouce au niveau de la gestion sportive. En accueillant par exemple au mieux la nouvelle catégorie Rallye 3, en trouvant de nouveaux sponsors et en faisant des économies d'échelle afin que cela coûte moins cher à tout le monde. Par exemple en trouvant un assureur et un chronométreur communs. Ou en commandant tous ensemble la même rubalise. Vous savez qu'on parle d'un budget de 5000 euros pour deux rallyes?"

Qu'avez vous d'autre de prévu pour 2021 ?

"En dehors du rallye, on doit organiser pas mal d'événements à Francorchamps dont un nouveau meeting autos-motos en septembre. On espère évidemment pouvoir reconduire le programme rallye avec les deux C3 de Kris Princen et Guillaume de Mevius. On devrait aussi aligner deux ou trois voitures pour des concessionnaires dans la nouvelle Coupe BMW M2 CS Racing."

Vous avez à peu près tout fait dans les sports mécaniques. Et si on vous proposait un poste de président ou directeur du RACB?

"Je ne parle pas flamand...".