Bouleversement complet de la hiérarchie en tête de ce Rallye de Suède à l'issue de la 5e spéciale. Avec le dégel et le passage de tous les concurrents lors de la première boucle, la couleur de la spéciale a viré du blanc au noir.

"C'était juste une question de survivre, de rester sur la route, j'ai failli sortir après moins d'un kilomètre," expliquait Sébastien Ogier, premier sur la route mais ne se cherchant pas d'excuses: "Cétait difficile et j'ai préféré assurer."





Au contraire de Thierry Neuville. Parti le couteau entre les dents, le Belge reprenait déjà 12 secondes à Ogier aux intermédiaires avant de se faire piéger à deux reprises: "J'ai perdu les clous assez vite. Cela glissait beaucoup de l'arrière, j'ai touché un mur de neige et je suis parti en tête-à-queue," pestait le pilote Hyundai. Plus loin, il manquait un carrefour et perdait encore du temps. Au bout du compte, il abandonnait 35 secondes à l'auteur du scratch, Elfyn Evans. "C'était inconduisible dans ces conditions. Juste dangereux."





Mais hormis Esapekka Lappi, lui aussi parti à la faute, les rivaux de notre compatriote s'en sont mieux sortis. Du coup, notre vice-champion passe de la 4e à la 6e place à 33.3 du nouveau leader Jari-Matti Latvala. A une seconde et demie de Kris Meeke et trois dixièmes seulement devant son grand rival Sébastien Ogier.





Devant, Ott Tanak a donc dû céder les commandes à son équipier Latvala. L'Estonien pointe désormais au 3e rang à 3.7, Teemu Suninen, 2e à 1.8, intercalant sa Ford entre les deux Yaris WRC. "A certains endroits, c'est vraiment devenu le Wales Rallye GB avec toute cette neige transformée en boue," résumait bien Kris Meeke.





Il reste maintenant deux spéciales à Thierry et Nicolas pour se rattraper et revenir dans le match afin de bénéficier d'une position de départ comparable à ses principaux rivaux demain pour la 2e étape. En espérant que les dommages à l'avant gauche de sa Hyundai ne soient que cosmétiques...