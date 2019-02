Coup de théâtre sur la 6e spéciale avec la sortie de route de Sébastien Ogier, planté dans un mur de neige à un endroit où il n'y avait, hélas pour lui, aucun spectateur pour le sortir de ce mauvais pas. C'en est terminé pour cette première étape pour le sextuple champion du monde et leader du "Mondial".





Devant, Teemu Suninen, profitant de sa position sur la route, a signé le scratch et pris la tête du rallye 5.7 devant Jari-Matti Latvala. Ott Tanak est 3e à 8 secondes. On retrouve ensuite Andreas Mikkelsen (4e à 26.0), Kris Meeke (5e à 38.9), Elfyn Evans (6e à 40) et Thierry Neuville qui a encore perdu une place et pointe désormais au 7e rang à 45.1.





"Cette spéciale était très difficile, j'ai tenté de rouler le plus proprement possible afin de garder des clous pour les deux dernières," indiquait à l'arrivée le pilote Hyundai qui devra désormais faire la trace et risque de se retrouver dans une position désavantageuse samedi s'il ne peut pas remonter au moins de deux places d'ici à la fin de journée.