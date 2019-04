Le pilote Skoda a réussi la première partie de son pari en remportant, cet après-midi à Jambes, le Rallye de Wallonie. Meilleur performer de l'épreuve, Adrian Fernémont a pris la tête dès l'ES4 et fait la différence dans les conditions les plus délicates. Gérant parfaitement son avance, répondant à chaque tentative de réplique de la Polo de son rival, il a conservé trois secondes d'avance au final. Assez pour faire la fête avec ses nombreux amis locaux.





Deuxième, Cédric Cherain n'a pas réussi à renverser la vapeur. Mais il n'a pas démérité, loin de là, et s'empare de la tête du championnat de Belgique.





La troisième marche du podium s'est joué ce matin et Ghislain de Mevius n'a pu résister au retour du jeune pilote Skoda Belgique Sébastien Bédoret terminant toutefois à 1'13 du vainqueur.





Derrière, Xavier Bouche clôture le Top 5 devant Kevin Demaerschalk, Vincent Verschueren traînant sa crevaison comme un boulet, Patrick Snijers, Bastian Rouard et Olivier Collard.





Victoire en GT pour Romain Delhez après la sortie de Pascal Gaban, tandis que deux semaines après son gros crash du TAC, Grégoire Munster s'impose en traction avant, R2 et Junior devant une référence comme Guillaume Dilley qu'on regrette de ne plus voir plus souvent sur nos spéciales.





Enfin, on notera encore le succès en Historic d'Arthur Kerkhove (Ford Escort) confortant son leadership au championnat.