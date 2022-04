Organisé pour la deuxième fois en moins de sept mois en raison de la pandémie, le Rallye de Wallonie, dont on célèbre la 38e édition, retrouve ce week-end sa date habituelle. Mais plus son onéreuse formule sur trois jours. Le show avec deux passages au sommet de la Citadelle a été reporté du vendredi au samedi soir. De quoi sans doute attirer encore plus de monde dans ce lieu culte du rallye belge.