Il n'y aura certes pas de grande star du rallye international cette année au Rallye du Condroz-Huy. Néanmoins, les organisateurs s'enorgueillissent de proposer un plateau rassemblant ce qui se fait mieux en matière de rallymen nationaux, non sans quelques pointures étrangères qui comptent bien ajouter leur grain de sel. Nombreux seront ceux qui suivront le match pour la couronne de champion de Belgique des rallyes qui se jouera entre Kris Princen, Sébastien Bedoret et Adrien Fernémont, tous alignés sur Skoda Fabia R5. Mais les trois gaillards devront assurer leurs arrières.

Ghislain de Mevius (Skoda), Cédric Cherain (VW Polo), le jeune et prometteur Français Pierre-Louis Loubet (Skoda), Vincent Verschueren, qui a en dernière minute délaissé sa Skoda pour prendre les commandes de la seconde VW Polo R5 du THX Racing et Kevin Demaerschalk (Ford Fiesta II) peuvent eux aussi prétendre à la victoire. Attention aussi à Yves Matton (Skoda), Xavier Bouche (VW Polo), Cédric De Cecco (Skoda), Davy Vanneste (Skoda), Olivier Collard (Skoda) et Guillaume de Mevius (Citroën) qui peuvent s'illustrer en bord de Meuse. Les régionaux tels que Cédric Busin (Skoda), Etienne Monfort (Skoda), Emmanuel Gonay (Citroën C3), Bastien Rouard (Skoda), Harry Bouillon (Ford Fiesta) voudront aussi briller, sans oublier les jeunes Grégoire Munster (Skoda), PJM Cracco (Skoda) et Maxime Potty (VW Polo). La liste des R5 est complétée par le Britannique Neil Simpson (Skoda), Henri Schmelcher (VW Polo), Jourdan Serderidis (Skoda), Serge Verstaen (Skoda), Melissa de Backere (Skoda), Niels Reynvoet (Skoda), et Alain Litt (Skoda). Quant à Xavier Baugnet et Amaury Molle, on attend avec impatience l'identité de leurs montures.

Côté spectacle, il faudra évidemment compter sur les Porsche 911 GT3. Quatre machines de Zuffenhausen seront engagées pour Fred Bouvy, John Wartique, Gino Bux et Romain Delhez. Un match auquel ne se joindra finalement pas Renaud Verreydt selon nos dernières informations. Parmi les curiosités, citons la Dacia Sandero R4 de Florian Jupsin. En historique, on suivra avec attention la progression de la Ford Sierra Cosworth 4x4 de Dirk Deveux, des nombreuses Ford Escort emmenées par celles du leader du championnat Arthur de Kerkhove, ou encore de la Lancia Monte Carlo d'un certain Jean-Pierre Vandewauver. Enfin, en l'absence de Grégoire Munster, la lutte sera très intéressante en Junior avec Thibaut Mazuin et Gilles Pyck (Peugeot 208 ), Jean-Louis Boesmans (Ford Fiesta) ou encore Timo Van der Marel et Charles Munster (Opel Adam).

Il ne reste plus qu'à décompter les jours, les trois coups du Rallye du Condroz-Huy 2019 étant donnés samedi 2 novembre à 9h00 avec la spéciale de Wanzoul. Qui succédera à Stéphane Lefebvre ?