La matinée a été marquée par les abandons de Cédric Cherain et Xavier Baugnet.

Lors du premier regroupement à Huy, c'est le dernier vainqueur à Huy, le Français Stéphane Lefebvre, qui mène le classement cumulé. Le pilote M-Sport/MY Hub a signé le scratch dans Heron au volant de sa Ford Fiesta R5. L'ex-pilote officiel Citroën devance de deux secondes Guillaume de Mévius (Citroën C3 R5) qui s'est offert le premier passage dans Wanzoul ce matin. S'étant fait une frayeur dans la spéciale de Bodegnée-Amay malheureusement marquée par des spectateurs mal placés avec neutralisation à la clé, Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) complète le Top 3 à 4.7 secondes. Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) est 4ème. Le pilote officiel Skoda Belgium a signé le scratch dans Bodegnée-Amay, devançant les frères de Mévius (Guillaume (0.1 sec) devant Ghislain (0.9 sec)), Lefebvre (1.5 sec), Xavier Bouche (VW Polo R5, 1.9 sec) et Kris Princen (Skoda Fabia R5, 2.0 sec). Le Top 5 cumulé est complété par Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5). Le Rallye du Condroz vivra sa 4ème spéciale sur le coup de 12h21 avec le premier passage dans Ben-Ahin. Classement (Après ES3) : 1. Lefebvre-Dubois (Fra-Ford Fiesta R5) en 15:11.9 ; 2. Gu.de Mévius-Wydaeghe (Citroën C3 R5) à 2.6 ; 3. Fernémont-Maillen (Skoda Fabia R5) à 4.7 ; 4. Bedoret-Walbrecq (Skoda Fabia R5) à 6.4 ; 5. Gh.de Mévius-Jalet (Skoda Fabia R5) à 8.4 ; 6. Princen-Kaspers (Skoda Fabia R5) à 11.0 ; 7. Bouche-Jamar (VW Polo R5) à 15.9 ; 8. Collard-Dubois (Skoda Fabia R5) à 24.8 ; 9. Loubet-Landais (Fra-Skoda Fabia R5) à 26.4 ; 10. De Cecco-Humblet (Skoda Fabia R5) à 27.9 ; etc.

Le Rallye du Condroz a seulement commencé que plusieurs têtes d'affiche manquent déjà à l'appel lors du premier regroupement de fin de matinée. La principale victime de ce matin fut Cédric Cherain. Le pilote THX Racing a sorti de la piste dans l'ES2 de Heron et a tapé un rocher en voulant revenir sur la route. C'est déjà fini pour l'ancien vainqueur de la classique hutoise. Plus spectaculaire, les tonneaux dans cette même spéciale de Xavier Baugnet. Heureusement, l'équipage de la VW Polo BMA est indemne. En GT, on a également eu de la casse avec l'abandon de John Wartique (baladeur) qui n'aura pas fait un mètre de spéciale, la crevaison de Fred Bouvy et la sortie de Gino Bux.