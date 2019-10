Cela devait être une des grandes attractions du prochain Rallye du Condroz. Tout le monde s'est réjoui de revoir Bruno Thiry au volant de sa spectaculaire Ford Escort Gr.A aux couleurs "Giesse" avec laquelle il nous a tant fait vibrer en Mondial au siècle dernier. Malheureusement, cela ne se fera finalement pas.

"Malheureusement malgré tous nos efforts durant ces deux dernières semaines pour rendre cela possible, un problème au niveau du moteur de l'Escort nous voit contraint de reporter cette opération", a confirmé MY Vintage, en charge du bolide à l'ovale bleu, sur sa page Facebook. "Ne vous inquiétez pas, l'idée est bel et bien toujours là et ce n'est que partie remise."

On croise les doigts pour que Bruno trouve une solution pour néanmoins être au départ en bord de Meuse, peu importe de quel engin il s'agit...