Il y a 12 mois, il avait offert la victoire à Citroën en bord de Meuse au nez et à la barbe des Skoda Fabia R5. Cette année, Stéphane Lefebvre tentera de réitérer le même scénario avec Ford. Le jeune pilote français, quasi-régional de l'étape, disputera bel et bien le Rallye du Condroz-Huy le week-end prochain et se frottera aux Princen, Cherain, Bedoret, Fernémont et bien d'autres désireux de s'imposer en Province de Liège.

Pour accomplir son dessein, Lefebvre disposera de la toute dernière Fiesta R5 Mk2 dont un exemplaire a notamment été vu en voiture "VIP" à Ypres (voir photo). L'engagement du Ch'ti à Huy a été rendu possible grâce à ce qui est annoncé comme une collaboration entre M-Sport et l'équipe MY Hub.

"Je suis très heureux de pouvoir défendre ma victoire du Rallye du Condroz-Huy acquise l’année dernière avec la toute nouvelle Ford Fiesta R5 Mk2 grâce à la collaboration entre MY Hub et M-Sport", commente Stéphane Lefebvre. "Ce rallye a toujours été spécial pour moi. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir vu Patrick Snijers au volant de la Ford Escort Gr.A sur les spéciales avec mon père. Participer à ce rallye avec une Ford sera donc un moment très spécial pour moi. Je suis enchanté de découvrir cette nouvelle voiture. Je compte bien faire le meilleur travail possible avec M-Sport et MY Hub."