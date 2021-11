Même si les honneurs de la victoire sont revenus au Français Stéphane Lefebvre, Adrian Fernémont affichait néanmoins un très grand sourire à l'arrivée du Rallye du Condroz. Le Namurois n'a échoué qu'à sept secondes de l'ex-pilote officiel Citroën. Mais comme ce dernier est transparent au classement du BRC, le champion en titre récupère donc les 25 points de la victoire en championnat de Belgique, augmentés qui plus est de trois unités supplémentaires à l'issue de la Power Stage. Le champion en titre accentue ainsi son avance avant le Spa Rally où il sera favori pour se succéder à lui-même.

"C'est une victoire belge !", insiste Adrian. "Je suis vraiment content d'avoir marqué 28 points et d'être deuxième de Condroz. Stéphane était intouchable et s'il n'avait pas perdu 10 secondes dans Strée, il aurait fini le rallye encore loin de nous. Toujours est-il que j'ai réduit l'écart de moitié par rapport à 2019. Je lui donne donc rendez-vous en 2022. Mais en attendant, je vais faire une pause bienvenue avant le Spa Rally car les épreuves se sont enchainées en l'espace de trois mois. Je suis bien content de souffler avant de bien préparer cette finale 2021."

On était nettement moins hilare dans le fief de Ghislain de Mévius. Il aura manqué trois secondes au Brabançon pour battre Fernémont, lui qui a fait une journée de dimanche excellente comme l'atteste son meilleur temps dans la Power Stage qui lui vaut cinq points bonus. Une belle moisson qui lui permet de prendre la deuxième place du championnat au détriment de Grégoire Munster. Mais le gérant du WIK peste également d'échouer à trois fois rien de son adversaire.

"Je suis satisfait d'avoir été le plus rapide dans la Power Stage et de finir deuxième des Belges", confie Ghislain. "Mais c'est Adrian qui finit devant moi et cela ne m'aide évidemment pas dans l'optique du championnat. Comme ce fut déjà le cas avant, il ne me devance que pour quelques secondes. C'est beau pour le sport mais c'est aussi rageant pour moi."

Entre la Skoda SAN Mazuin et celle de G Rally Team, qui aura le dernier mot ? Réponse du côté de Spa le 4 décembre prochain.