Il l'a confié dimanche soir au Pays de Galles au micro de Paul Fraikin : Douzième du Wales Rally GB, quatrième en WRC2, l'espoir français Pierre-Louis Loubet sera l'une des vedettes étrangères du prochain Rallye du Condroz ou d'autres beaux noms devraient encore être annoncés.

En plus de tous les ténors belges et des trois candidats au titre 2019, Kris Princen, Sébastien Bédoret et Adrian Fernémont. Comme ces trois-là, le fils d'Yves Loubet pilotera une Skoda. Elle sera alignée par la structure My Hub.