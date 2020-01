Sébastien Ogier et Thierry Neuville ont déjà repris leur duel de l'an dernier ce mercredi lors de la spéciale d'essais du Rallye de Monte-Carlo disputée sur les hauteurs de Gap par des températures (10 degrés) anormalement douces pour la saison.

Séparés par 2.2 à l'arrivée de l'édition 2019, le sextuple champion durant l'intersaison et notre compatriote n'étaient cette fois distancés que par le plus petit écart, un dixième à l'issue du shake down à l'avantage du nouveau pilote Toyota. "J'ai gagné les six dernières éditions et tout le monde s'attend à ce que je remette cela cette année mais c'est plus facile à dire qu'à faire," a admis le Gapençais. "La glace rencontrée en reconnaissances a fondu avec les températures très positives ce qui va rendre les choix de pneus encore plus compliqués. Les informations des ouvreurs seront cruciales."

Deuxième aujourd'hui, Thierry est bien décidé à rendre la vie dure à ce diable d'Ogier: "Je vais encore essayer de le battre. J'ai une belle revanche à prendre face à lui ici."

La neige et la glace ont fondu et d'après l'ouvreur de Hyundai Patrick Magaud, cela devrait passer en slicks demain soir pour les deux premières spéciales du rallye. "Les deux spéciales les plus difficiles du championnat," selon Elfyn Evans, troisième à 6 dixièmes pour ses débuts au volant de la Yaris. Le Gallois devance la deuxième Hyundai du champion en titre Ott Tanak de six dixièmes. Cela signifie que l'Estonien rend plus d'une seconde à Thierry Neuville.

On retrouve ensuite les trois Finlandais avec dans l'ordre Teemu Suninen (Ford) à 2.3; Esapekka Lappi (Ford) à 2.6 et Kalle Rovanpera 7e à 2.9 pour ses débuts en WRC1. Le fils de Harry devance encore Gus Greensmith, Sébastien Loeb et Takamoto Katsuta, le Japonais ne rendant qu'une seconde et demi au nonuple champion.