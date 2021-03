Ce matin, on a d'abord eu la confirmation dans un communiqué Hyundai Motorsport que Grégoire, vice-champion d'Europe Junior, restait intégré au programme Junior de la marque avec un programme toutefois essentiellement belge, l'objectif étant de tenter de décrocher le titre belge. Mais Greg ne va pas s'arrêter là. Il est d'ores et déjà prévu qu'il participe avec son i20 R5 aux deux premières manches du championnat d'Europe (ERC), les Açores et la Pologne. Et plus si résultats et budgets... Pour l'instant, son programme belge prévoit sept manches, le Wallonie, le TAC et l'East Belgium tombant en même temps que des manches ERC.

Mais on a appris aussi aujourd'hui que son petit frère Charles serait le représentant de la Belgique et piloterait, avec le support de Green Energy, l'Opel Corsa E achetée par l'importateur. Le jeune pilote était à Mettet ce ldi où il a testé l'Opel Corsa Rally4. Sachant qu'il n'y a qu'un clash entre les cinq manches belges de la Cup et les huit autres de l'Opel e-Rally Cup allemande, on peut supposer que Charles représentera aussi la marque allemande en Belgique. Et quelques épreuves supplémentaires en France pourraient encore s'ajouter.

Bref, on parlera encore plus que jamais des frères Munster cette année avec plusieurs titres comme objectifs.