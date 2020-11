Cela fait des années déjà qu'on le dit. Le championnat de Belgique des rallyes compte trop d'épreuves : neuf, comme en France, un pays sept fois plus grand. C'est trop et seule une poignée de concurrents, soit soutenus par un importateur soit par leurs parents ou un mécène peuvent se payer des saisons à 200.000, 250.000 euros, voire plus. C'est trop pour un championnat national. Et cela deviendra d'autant plus impayable en 2021 avec la crise exceptionnelle que nous traversons aujourd'hui.

(...)