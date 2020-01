L’œil malicieux et le verbe haut en couleurs, René Metge n’a pas son pareil pour vous conter l’Afrique. Triple vainqueur auto et organisateur du Dakar après l’accident tragique de Thierry Sabine en 1986, celui qui fut le beau-frère de Coluche reste à 78 ans une référence absolue en matière de tracés de rallyes. Et lorsqu’il évoque ce parcours 2020 de l’Africa Eco Race, cette légende vivante des rallyes-raids a des étoiles dans le regard.

