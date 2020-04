Il y a encore beaucoup de conditionnel dans cette annonce mais il s'agit en tous cas d'une nouvelle positive qui prouve que les choses vont dans le bon sens. En France, on se prépare à un déconfinement progressif à partir du 11 mai. C'est justement à cette date que le Ministère des Sports a émis le souhait d'une reprise des activités en lien avec le sport professionnel. Cela signifierait, de facto, que les sports mécaniques pourraient reprendre à ce moment-là, à huis clos dans un premier temps. Le ministère, représenté par l'ex-nageuse Roxana Maracineanu, envisage une réouverture totale à compter du 15 juin, avec la possibilité d'organiser des événements réunissant plus de 5.000 personnes à partir du mois d'août.

Actuellement, la proposition a été remise au Premier Ministre Édouard Philippe qui doit encore la valider et, éventuellement, y apporter des modifications. Évidemment, beaucoup de points d'interrogations subsistent : des disciplines seront-elles prioritaires par rapport à d'autres ? Est-ce que les frontières seront à nouveau ouvertes d'ici là pour permettre aux sportifs étrangers de se produire dans l'Hexagone ? Quid des événements organisés par des "non-Français" ? Un meeting doit accueillir notamment la VW Fun Cup et le BGDC sur le circuit de Magny-Cours les 23 et 24 mai prochains. Autre paramètre à prendre en compte: est-ce que l'HoReCa sera à nouveau opérationnel d'ici là pour loger et nourrir tout ce petit monde ?

Bref, pas mal de questions demeurent en suspens. Mais gageons que cette proposition est une bonne nouvelle et que les autorités belges seront attentifs aux mesures de leurs voisins tricolores. Affaire à suivre, donc...