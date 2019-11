Ce n'est certainement pas lui qu'on attendait. On avait plutôt misé sur Juri Vips (Hitech) ou Robert Shwartzman (ART GP) mais c'est un troisième larron qui est sorti de sa boîte pour enlever le 66e Grand Prix de Macao en Formule 3. Réalisant un départ façon boulet de canon, Richard Verschoor (MP Motorsport) s'est emparé de la 2ème place au premier freinage de Lisboa.

Le pilote hollandais, qui fait partie des laissés-pour-compte du Red Bull Junior Team, a ensuite habilement profité du regroupement du peloton suite aux crashes d'Enaam Ahmed (Campos) et Ferdinand Habsburg (ART GP) pour se glisser dans le sillage de Vips et le déborder dans la longue ligne droite du circuit.

Malgré une autre neutralisation et plusieurs attaques de son rival estonien, Verschoor allait tenir bon pour cueillir le drapeau à damier et décrocher assurément la plus belle ligne de son CV. Un triomphe 100% batave puisque MP Motorsport est également originaire des Pays-Bas. Verschoor succède au double vainqueur Dan Ticktum au palmarès de la terrible épreuve orientale.

Derrière Verschoor et Vips, l'Américain Logan Sargeant (ART GP) prend la 3ème place devant Christian Lundgaard (ART GP) et Alessio Lorandi (Trident) qui complètent le quinté final. On notera les modestes performances d'Enzo Fittipaldi (Charouz) et de David Schumacher (Charouz) qui ont terminé 16ème et 21ème. Décevante 13ème place pour le tenant du titre Dan Ticktum (Carlin).