L'arrivée de Romain Grosjean en IndyCar a déjà fait sensation. Désormais, l'ex-pilote Haas prouve qu'il n'a pas déposé ses valises en Amérique du Nord pour faire du tourisme. Le miraculé du Grand Prix de Bahreïn a signé une retentissante pole position dès sa troisième apparition dans la série, dans le cadre du Grand Prix d'Indianapolis qui se déroule sur le circuit routier du célèbre brickyard. D'abord qualifié pour le Fast 6, le Franco-Suisse est parvenu à distancer d'un dixième l'Américain Josef Newgarden (Penske). On retrouve ensuite Jack Harvey (MSR), Alex Palou (Chip Ganassi) et Scott McLaughlin (Penske).

"De toutes les pistes américaines, celle-ci est la plus familière pour moi car elle a été initialement dessinée pour accueillir la F1, rappelait le Genevois. Dès les essais libres, j’ai senti que j’avais un beau coup à jouer à Indy et je n’ai jamais été aussi heureux depuis très longtemps."

"J’ai désormais tourné la page de la F1 dont mes dernières années furent difficiles, ajoutait le pilote Dale Coyne Racing. J’adore l’ambiance entre les pilotes en IndyCar, et puis les voitures sont tellement amusantes à conduire ! Je suis impatient d’en découdre et de retrouver la joie de faire la course en tête. Bien sûr ce sera long et il ne faudra pas se louper en stratégie, mais le fait d’être d’emblée compétitif procure une énorme motivation de vouloir bien faire."

A noter qu'en raison du récent remaniement du calendrier de la F1 suite au remplacement du GP de Turquie par une deuxième course en Autriche, Grosjean ne pourra se produire en démo du GP de France au volant d'une Mercedes. L'épreuve tricolore a été avancée d'une semaine, ce qui empêche R8G de faire le déplacement vu qu'il sera occupé par l'IndyCar ce week-end là.

Le départ du Grand Prix d'Indianapolis sera donné ce soir à 20h35.