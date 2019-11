L'idée remonte au Grand Prix du Qatar de MotoGP. Invités par le team satellite Yamaha, Lewis Hamilton et Valentino Rossi ont évoqué l'idée émanant de leur sponsor commun Monster d'échanger leurs machines.

Le champion du monde de F1 roulerait sur la Yamaha M1 de Valentino Rossi et l'Italien s'installerait dans la Mercedes F1 du Britannique. Après plusieurs mois de tractations, l'échange se fera bel et bien, à Valence, sur le circuit Riccardo Tormo, le 9 décembre prochain.

Pour le nonuple champion du monde de moto, ce sera la 4e expérience au volant d'une Formule 1, l'Italien ayant déjà fait trois tests au volant d'une monoplace: celle de Michael Schumacher en 2004 et 2006 et puis celle d'Alonso en 2010. Hamilton, lui, est moins expérimenté, mais il s'est intéressé à la moto en début de saison et a disputé quelques séances d'essais sur une machine de Superbike à Jerez.

Outre les tests de Rossi en F1, Jorge Lorenzo a aussi joué le jeu voici deux ans en testant la Mercedes de 2014. Michael Schumacher, pour sa part, s'était aussi lancé en Superbike en 2009, entre sa carrière chez Ferrari et son retour chez Mercedes en 2010. Dans l'histoire, un seul pilote a été champion du monde dans les deux disciplines: John Surtees, champion du monde de moto en 1956, 1958, 1959 et 1960 avant de rejoindre la Formule 1 où il a été sacré en 1964.