C’était son Grand Prix, chez lui, en Toscane, sur une piste qu’il apprécie et devant des milliers de tifosi habillés de jaune. Pourtant, Valentino Rossi a complètement loupé ce rendez-vous avec son public, avec une qualification désastreuse et finalement une chute en course au septième tour. Un week-end qui a choqué le nonuple champion du monde.

"Après un week-end difficile comme celui-là, j’ai décidé d’aller faire un peu de moto-cross" , a expliqué Valentino en arrivant à Barcelone. "Rouler en moto est toujours une bonne thérapie, nous sommes donc partis à trois, avec Andrea Dovozioso et Danillo Petrucci, les deux pilotes officiels Ducati, pour nous détendre. De quoi s’entraîner tout en prenant du bon temps."

Une pause bienvenue pour les deux pilotes Ducati aussi. La victoire de Petrucci, aux dépens de Dovizioso, qui joue le titre, a aussi laissé des traces. Mais l’entente reste bonne, d’autant que le n° 9 a déclaré que désormais il se mettra au service du n° 4. "J’ai atteint mon objectif et celui de l’équipe. Désormais, place à l’autre objectif : gagner le championnat avec Andrea."

Jorge Lorenzo, lui, est parti au Japon, chez Honda, pour travailler en direct avec les ingénieurs et trouver des améliorations à apporter à sa machine, toujours indomptable. "C’est comme un marathon" , a expliqué le Majorquin. "Tu sais que tu peux le faire mais on t’a donné des chaussures trop petites, alors tu n’y arrives pas. Il est évident que si j’ai plus de confort sur la moto, je serai plus rapide."

L’Espagnol devrait avoir quelques aménagements dans deux semaines à Assen. Ces escapades vont-elles porter leurs fruits dimanche ? Difficile à dire à l’issue des deux premières séances d’essais libres. Marquez, qui n’a gagné qu’en 2014 sur le tracé de Montmeló, a terminé la deuxième séance à la dix-huitième position, après avoir dominé la matinée. Il devra retrouver les avant-postes ce samedi matin s’il ne veut pas voler en Q1.

Moins de problèmes pour Rossi, qui s’est facilement maintenu dans le top 9, mais une fois encore les deux Yamaha privées du team SRT sont devant les officielles, Fabio Quartararo s’étant encore une fois montré le plus rapide du vendredi.

Côté Ducati, Dovi s’est montré très constant, quatrième le matin, deuxième l’après-midi. Ce sera la clé du succès sur le circuit de Barcelone, où dix-huit pilotes se tiennent dans la même seconde.