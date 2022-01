On vous l’avait annoncé en primeur ici il y a déjà de cela plus d’un mois et demi. C’est désormais officiel : Valentino Rossi disputera l’intégralité du GT World Challenge, soit dix courses (cinq sprints et cinq endurances, dont les 24H de Spa) aux commandes d’une Audi R8 LMS alignée par le team belge champion du monde de la discipline, WRT.