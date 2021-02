Ce n’est jamais bon quand la réalisation TV ne montre pas le ralenti d’un crash et qu’un drapeau rouge s’en suit. Des frissons nous ont traversé l’échine quand on a appris qu’Alex Lynn, le remplaçant de Jérôme d’Ambrosio chez Mahindra, était impliqué dans un gros accident. Le Britannique s’est retrouvé catapulé pour finir la tête en bas, sa monture achevant sa course folle contre les TecPro quelques mètres plus loin. Pendant de longues minutes, aucune nouvelle ne venant de la part du staff Mahindra.