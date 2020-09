© Tim Upietz, Gruppe C Photography

Les images des abords et de l’enceinte du circuit de la Sarthe désespérément vides à l’occasion des 24 Heures du Mans le week-end dernier ont marqué les esprits. L’épreuve sarthoise est avant tout une grande fête populaire et plus d’un a été frappé par le silence de mort entre les différentes sessions de roulage. Cette image morose sera malheureusement reproduite au centuple ce week-end dans l’Eifel.