C'est au pied du podium des 24 Heures du Mans, où elle acclamait les trois premiers des différentes catégories, que nous avons retrouvé Sarah Bovy. Pour sa première participation au double tour d'horloge sarthois, la Liégeoise a connu le bonheur de voir l'arrivée sur la Ferrari 488 n°85 Iron Dames qu'elle partageait avec Rahel Frey et Michelle Gatting. Des beaux chronos, une copie parfaite des pilotes et du team, une place dans le Top 10 du GTE-Am à l'arrivée. Voilà ce qu'il faut retenir de l'aventure de la féminine dans la Sarthe.

"Je suis super heureuse d'avoir passé la nuit", nous confie Sarah, classée 9e de sa classe. "Mon père Quirin avait dû déclarer forfait lors de son unique participation au Mans et moi, je vois l'arrivée. De même, il m'a fallu 10 ans pour terminer les 24H de Spa tandis que je finis Le Mans dès ma 1ère tentative ! J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai eu des bons relais. Mon seul écueil fut quand l'Aston Martin n°95 avec laquelle je me battais pour une position m'a poussé aux esses de la forêt. Heureusement, j'ai pu traverser le bac façon Tokyo Drift sans endommager quoique ce soit et sans caler !"

"Nous avons perdu une quinzaine de minutes pendant la nuit suite à un amortisseur cassé", ajoute-t-elle. "Sans cela, nous pouvions finir 5e voire 4e de classe. Merci à l'écurie et Ferrari qui nous ont offert un superbe support. J'espère pouvoir faire d'autres courses en WEC avec Iron Lynx. Nous n'en avons pas encore discuté, je vais les laisser se reposer car ils ont trois voitures à l'arrivée, dont une sur le podium. Mais il est en tous cas certain que je participe à d'autres séries avec eux."

A quelques centaines de kilomètres de là, en Belgique, un papa devait être très fier de sa grande fille.