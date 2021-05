Cela ne pouvait pas s'arrêter là pour Sarah Bovy. Invitée in extremis à prendre le volant de la Ferrari 488 GT3 du Iron Lynx Racing en Michelin Le Mans Cup à Barcelone, la Liégeoise n'avait pu se mettre en évidence en course, la GT italienne disparaissant bien trop tôt. Sarah aura néanmoins droit à une deuxième chance au sein du programme Iron Dames visant à faire rouler un équipage 100% féminin.

Iron Lynx Racing engagera en effet sa Ferrari noire et rose aux 1000 kilomètres du Paul Ricard, deuxième course la plus importante du GT World Challenge Endurance après les 24 Heures de Spa. Le team d'Andrea Piccini fera rouler Sarah aux côtés de la Française Doriane Pin, issue de la Clio Cup, et Katherine Legge, vue en Champ Car et en DTM. Le trio roulera en Pro-Am Cup.

"Nous avons un line-up phénoménal avec Doriane, Sarah et Katherine", a déclaré Deborah Mayer, cheffe de projet et fondatrice du programme Iron Dames. "Nous sommes exceptionnellement fiers de pouvoir amener la première équipe de course entièrement féminine à la course avec Ferrari dans le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS".

Les 1000km du Paul Ricard auront lieu le samedi 29 mai.