Cela faisait 17 ans et ses débuts via la Formule Renault 1.6 qu’elle en rêvait. En début d’année, Sarah Bovy n’imaginait pas une seule seconde intégrer l’écurie Iron Lynx Racing et encore moins courir aux 24 Heures du Mans. Mais le désistement d’une pilote à quelques jours du début de la saison de Le Mans Cup et son affirmation progressive au sein de la formation victorieuse des 24 Heures de Spa ont changé la donne. "C’est une opportunité inespérée pour moi", commente la jeune femme. "J’avais presque renoncé à mon objectif de disputer un jour Le Mans. J’ai 32 ans et sans volant à temps plein depuis plusieurs saisons, c’est difficile de rebondir. Je me pince chaque matin mais ce que je vis est bien réel."