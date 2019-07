Bras armé de BMW, l’écurie allemande s’est imposée à cinq reprises aux 24H de Spa. Flashback.

Ce nom donne des trémolos dans la voix de nombreux assidus des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Schnitzer Motorsport, c’est une équipe qui a laissé une empreinte profonde sur la classique ardennaise. Parlez de l’équipe allemande à des passionnés de différents âges et ils auront tous quelque chose à dire sur l’éternel bras armé de BMW.

Car l’histoire d’amour entre Schnitzer et le double tour d’horloge spadois s’étale sur par moins de cinq décennies. On retrouvait déjà des coupés bavarois engagés par le team créé par Josef et Herbert Schnitzer au début des années 70. Mais c’est réellement lors des eighties que la formation de Freilassing va graver son nom dans le marbre des 24 Heures.

Les troupes du grand Charly Lamm entament leur moisson ardennaise par un plantureux doublé des belles 635 CSi en 1985, Berger-Surer-Ravaglia et Oestrich-Quester-Cecotto venant à bout des Rover et des Volvo Turbo. La mise était doublée dès l’année suivante grâce à Quester, Heger et notre Thierry Tassin national. Puis vint l’ère des M3 E30. Moins rapides mais plus fiables que les grosses Ford Sierra, Schnitzer emmènera le légendaire coupé vers la victoire en 1988 (Ravaglia-Heger-Quester) et 1990 (Cecotto-Oestrich-Giroix). Enfin, Lamm et ses copains s’imposeront une dernière fois en 1995 en remportant la lutte fratricide face aux Italiens de Bigazzi avec la BMW 320i super-tourisme de Kox-Winkelhock-Soper.

Mais Schnitzer n’a pas toujours rimé avec victoires. Le clan teuton a aussi essuyé de gros revers. On pense évidemment à 1992 et la victoire perdue dans l’avant-dernier tour, Eric Van de Poele devant malencontreusement économiser du carburant suite à une erreur de calcul. Il y eut aussi l’échec de 2004 où BMW Motorsport avait eu les yeux plus gros que le ventre, pensant battre les GT1 sur le sec avec ses M3 GTR moins performantes sur le papier. Et aussi l’épilogue des 24 Heures 2010 quand une sortie de piste causée par un bris de suspension provoqua la perte de la victoire à seulement 30 minutes de l’arrivée.

Aujourd’hui, Charly Lamm n’est plus là mais son équipe est néanmoins au départ avec une M6 GT3 domptée par Augusto Farfus, Martin Tomczyk et John Edwards. Si le bolide blanc n’est qualifié que 31e, ses pilotes ne lâcheront rien pour faire honneur à leur défunt patron. « Charly était quelqu’un qui avait une aura incroyable », explique Augusto Farfus. « Nous ne sommes pas en position de force mais nous ferons tout pour gagner. Une victoire à Spa ferait beaucoup de bien à l’équipe qui a besoin de retrouver de la confiance. Nous devons le faire : pour BMW, sa famille mais aussi pour tous ceux qui l’aimaient. »

Ce week-end, toute une communauté sera derrière un dossard : le 42. Et gageons que Charly surveillera avec bienveillance ses troupes de là où il est.