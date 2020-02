Max Verstappen et Alexander Albon ont reçu le volant de l'hypercar hybride pour une séance d'essais. Les deux pilotes de F1 ont ainsi pu faire part de leur ressenti aux ingénieurs et partager leurs impressions avec Chris Goodwin, pilote de développement en chef. Visiblement, les sensations étaient bonnes pour Max Verstappen et son camarade de conduite, Alexander Albon

L'Aston Martin Valkyrie est animée par un V12 6,5L atmosphérique Cosworth central-arrière associé à un moteur électrique pour envoyer au total 1.176 chevaux aux roues arrière. 150 exemplaires sont prévus, auxquels s'ajouteront 25 variantes AMR Pro plus performantes et réservées au circuit. Les premières livraisons sont maintenant prévues pour le second semestre 2020.