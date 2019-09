On se souviendra de l'Omloop Van Vlaanderen 2019 comme d'une édition à suspense. Si on se dirigeait vers une victoire d'Adrian Fernémont, tout s'écroulait pour le vainqueur du Rallye de Wallonie quand sa Skoda Fabia s'immobilisa dans l'ES16 sur problème mécanique.





La victoire s'est donc jouée entre Sébastien Bedoret (Skoda Fabia) et Kévin Demaerschalk (Ford Fiesta). Alors que l'écart entre les deux jeunes pilotes était de seulement 4 secondes à l'issue de l'antépénultième spéciale, Bedoret finissait par creuser l'écart pour s'imposer à Roulers. Quatre ans après ses débuts en BRC, le protégé de Skoda Belgium et son copilote Thomas Walbrecq décrochent leur premier succès national toutes catégories confondues. Kévin Demaerschalk n'échoue qu'à 12 secondes de la victoire.





Ce fut également chaud pour la 3ème place avec Vincent Verschueren (Skoda Fabia) et PJM Cracco (Skoda Fabia) séparés en seulement 3 secondes. Le champion 2017 avait finalement le dernier mot. On retrouve ensuite Ghislain de Mévius (Skoda Fabia) et Pieter Tsjoen (Skoda Fabia).





Dans les autres classes, Gilles Pyck (Peugeot 208) s'impose en Junior, imité par Bjorn Syx (BMW M3) en Historic.