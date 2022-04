"Le DTM est un grand championnat et j'ai toujours voulu y prendre part," a indiqué l'Alsacien, deuxième du dernier Dakar. "Dès lors, lorsque l'occasion s'est présentée, je n'ai pas mis longtemps à accepter de relever ce nouveau défi."



On ignore encore s'il s'agit d'un simple "one shot" où si Loeb effectuera une seconde pige en juillet lors du second week-end (au Norisring) entrant en concurrence avec la formule électrique.



Comme on le pressentait depuis ses essais de la semaine dernière à Francorchamps, Sébastien Loeb sera le remplaçant de Nick Cassidy (retenu en Formula E le même week-end) lors de la manche d'ouverture du DTM, du 29 avril au 1er mai prochains. Le nonuple champion du monde des rallyes, récent vainqueur du Monte-Carlo, fera son retour en circuit aux commandes d'une Ferrari 488 GT3 AF Corse aux couleurs de son partenaire Red Bull. Sa dernière apparition au volant d'une GT3 remonte à 2013 quand le Français avait participé au championnat FIA GT à bord d'une McLaren alignée par sa propre écurie.