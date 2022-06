Neuvième de catégorie LMP2 lors des dernières 24H du Mans sur le proto Richard Mille, soixantième seulement sur les 81 pilotes LMP2 avec un meilleur chrono de 3.34.774 (contre 3.33.513 et 3.35.667 pour ses équipiers Charles Milesi et Lilou Wadoux) à quatre petites secondes du meilleur temps de la catégorie de Norman Nato, Sébastien Ogier a annoncé qu'on ne le reverrait sans doute plus cette année en WEC. "C'était prévu comme cela," a-t-il déclaré dans la presse française. "Mon accord avec Richard Mille portait sur les deux épreuves préparatoires aux 24H du Mans et le grand rendez-vous de l'année. Sans une petite erreur à l'entrée des stands, mon bilan sur ce double tour d'horloge aurait été parfait. J'ai adoré cette semaine où j'ai beaucoup appris. J'espère pouvoir les refaire à l'avenir, mais pour l'instant je vais disputer quelques rallyes encore (ndlr: à commencer par le Safari du Kenya la semaine prochaine) et continuer le reste du temps à prendre un peu de recul et de repos."

Doit on en conclure que Toyota aurait décider de n'aligner que deux Hypercar au Mans 2023 ou aurait signifié à son octuple champion des rallyes qu'il ne piloterait pas la troisième en compagnie de Nyck De Vries? Que la piste endurance est provisoirement mise entre parenthèses? Une chose est certaine: le rallye n'est pas le circuit et "Seb" n'est sans doute pas au niveau où il espérait être. Il reste du travail et ce n'est évidemment pas en décidant de ne pas poursuivre qu'il va prendre l'expérience nécessaire et améliorer sa technique pour se rapprocher des meilleurs.

Lors de notre entretien à Spa, il nous avait aussi confié qu'il n'avait pas anticipé le fait qu'on roulait très peu en endurance où l'on doit partager son volant à trois, surtout sur des épreuves de 6h. Que cela ne favorisait pas évidemment sa progression et que les journées semblaient dès lors bien longues comparativement au rallye. L'ensemble de ses éléments a sans doute pesé dans sa décision de ne pas poursuivre. Même s'il s'est réjouit d'une 9ème place sur 27, ce n'est clairement pas ce qu'il espérait et ce qu'il vise en tant que sportif de haut niveau.

On ignore encore qui aura la chance de le remplacer sur le bolide rouge portant le numéro 1 en l'honneur du champion de rallye mais aussi du champion du monde de la discipline, Charles Milesi.