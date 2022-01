Après deux jours d'essais la semaine prochaine avec Toyota, Sébastien Ogier a dévoilé son programme d'apprentissage de sa reconversion en endurance qui passera cette année par une saison en Championnat du Monde d'Endurance en LMP2 avec le Richard Mille Racing. Son Oreca-Gibson sera engagée par l'équipe Signatech de Philippe Sinault alignant aussi l'Alpine Hypercar, tandis que ses équipiers seront la débutante Lilou Wadoux issue de l'Alpine Eurocup et le champion et dernier vainqueur du Mans dans la catégorie Charles Milesi.

"Je suis conscient que le challenge est relevé, mais je cherchais un programme qui me motive plus que le choix de la facilité, » a déclaré l'octuple champion du monde des rallyes, deuxième du dernier Rallye Monte-Carlo.

"J’étais jusqu’ici focalisé sur ma carrière en rallye, mais cela fait longtemps que je me suis mis en tête que l’Endurance pouvait être un beau défi. Chaque pilote a tendance à être assez individualiste, mais arrive un moment, quand on a la chance d’avoir réussi une belle carrière, où l’on a envie de partager plus de choses. Le LMP2 est une superbe catégorie et le meilleur moyen pour moi d’accéder au plus haut niveau de l’Endurance et de progresser dans cette discipline. Je suis clairement novice, mais je veux prendre du plaisir tout en jaugeant ce qui est possible et voir à quel point je peux me rapprocher des meilleurs. Tout le monde est enthousiaste. Charles, Lilou et moi venons de trois univers distincts et il sera intéressant de croiser nos expériences différentes sous les couleurs de Richard Mille, qui m’accompagne depuis plusieurs années. Cette aventure a su me tenter, mais j'ai conscience d'avoir énormément de choses à découvrir et d'expérience à emmagasiner. J’ai toujours eu une bonne capacité d’adaptation en rallye, donc il faut espérer que cela soit aussi le cas sur les circuits !"

Les débuts en endurance de Seb Ogier sont prévus à Sebring mi-mars. Le Français prendra ensuite le départ des 6H de Spa début mai avant de disputer ses premières 24 Heures du Mans et de disputer ensuite les trois dernières épreuves du WEC.