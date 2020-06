La 6e saison de Formule électrique se jouera entre le 5 et le 13 août.

C'était dans l'air depuis un petit bout de temps. Cela a désormais été officialisé ce matin par les organisateurs: La sixième saison de Formula E interrompue après cinq manches suite au Covid-19 se terminera en Allemagne, sur l'aéroport Tempelhof de Berlin, avec non moins de six courses disputées en huit jours du 5 au 13 août. Une solution de facilité (mais y en avait-il d'autres?) pour clôturer ce championnat et tout de même attribuer le titre 2019-2020. Les six courses auxquelles participeront nos compatriotes Stoffel Vandoorne et Jérôme D'Ambrosio se disputeront les 5, 6, 8, 9, 12 et 13 août sur trois tracés différents. En roulant sur un aéroport, la Formula E perd son ADN et une grande partie de son attrait. Mais vu les circonstances exceptionnelles, il n'y avait visiblement pas beaucoup d'autre choix...