Leur absence aurait été un crève-coeur. Mais finalement, Grégoire Munster et son copilote Louis Louka seront bel et bien de la partie à Vresse-sur-Semois pour le South Belgian Rally, programmé le samedi 19 mars. Le Verviétois et le Hennuyer retrouveront leur Hyundai i20 N Rally2. Jusqu'à présent, seuls Ypres et le Condroz sont les épreuves reprises au BRC qui font partie du calendrier du duo à la marque coréenne. Gageons qu'ils ne seront pas dans le Sud de la Wallonie pour enfiler des perles et qu'ils se battront, au moins, pour une place sur le podium.

Greg et Louis seront repris dans un plateau caviar regroupant pas moins de 18 Rally2, dont la plupart sont très bien pilotées. Lauréats du Haspengouw, Stéphane Lefebvre et Xavier Portier (Citroën C3 Rally2) feront office d'épouvantails. Face à eux, on retrouvera évidemment Ghislain de Mévius et Johan Jalet (Skoda Fabia Rally2), vainqueurs du South Belgian 2021, Adrian Fernémont et Samuel Maillen (Skoda Fabia Rally2), doubles champions en titre, mais aussi Gino Bux et Nicolas Gilsoul (Skoda Fabia Rally2), coqueluches du public à Landen.

Parmi les outsiders, citons Maxime Potty et Renaud Herman (Citroën C3 Rally2), Cédric De Cecco et Jérôme Humblet (Citroën C3 Rally2) ou encore Sébastien Bedoret et David Bomblet (Ford Fiesta Rally2 DVLS Racing). De première apparition de la saison en BRC, il sera question pour l'ancien animateur du JBRC Tobias Brüls et Loris Elst (Skoda Fabia Rally2). Quant à Jos Verstappen et Kris Botson (Citroën C3 Rally2), qui avaient défrayé la chronique au Haspengouw, ils trouveront un tracé à la fois rapide et naturel qui lui devrait leur convenir à merveille.

Bref, bien malin qui pourrait trouver la composition du podium du South Belgian Rally 2022. A vos pronostics !