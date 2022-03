Pour la troisième fois en quatre départs chez nous depuis le Condroz 2021, Stéphane Lefèbvre, assisté cette année du Hutois Xavier Portier, a imposé sa Citroën C3 DG Sport ce samedi du côté de Vresse-sur-Semois. Avec deux succès en autant de courses après le Haspengouw, le Français, auteur de 9 meilleurs temps sur douze, s’envole déjà au championnat de Belgique dont il a fait l’un de ses objectifs 2022. "J’ai chopé le Covid-19 après ma victoire à Bastogne et je me sens encore fatigué, témoignait le vainqueur. Mais dès que j’enfilais le casque, je me sentais mieux."