C’était un rêve il y a deux ans encore, c’est aujourd’hui devenu une réalité avec la présentation, hier au milieu du chantier de Francorchamps, de la deuxième manche du championnat du monde d’endurance motos (EWC), les 24H de Spa. Dix-neuf ans après la dernière édition des 24H de Liège, une grande épreuve deux-roues sera de retour sur le tracé ardennais. Pour cela, le circuit a entrepris des travaux gigantesques, le plus gros investissement consenti à Francorchamps depuis la création de la nouvelle portion en 1977.

"Cela fait 25 ans que je sillonne les circuits du monde entier et je n’ai jamais vu pareil relifting en un aussi court laps de temps, cinq mois", a indiqué François Ribeiro, le patron de la société de promotion du championnat Sports Events. "C’est phénoménal. Chapeau à l’équipe."

Budget rien que pour les aménagements liés à la sécurité des pilotes et nécessaires pour l’homologation Grade C pour la moto EWC : 25 millions.

"Tout sera prêt pour le 16 mars, date d’ouverture officielle de notre tracé", assure Elisabeth Guillaume, responsable des travaux que nous vous détaillerons dans nos éditions de lundi. Mais sachez déjà que l’on n’a pas touché au Raidillon et qu’un nouveau virage a été créé pour les motos après l’épingle de Bruxelles, un gauche plus serré tournant huit mètres avant celui existant afin d’avoir le dégagement nécessaire à cet endroit. Pour le reste, les dégagements se sont élargis et les bacs à graviers sont réapparus un peu partout.

"Rien n’est impossible, c’est un pas dans la direction du grand rêve du retour de la Moto GP, pas avant 2025", assure le président du circuit Melchior Whatelet. "En attendant profitons de la réalité avec le retour de 60 motos pour un double tour d’horloge début juin. Un spectacle de quatre jours ouvert au grand public pour 70 euros tout compris. Les fans peuvent déjà réserver leurs tickets via notre site 24Hspaewcmotos."

Un retour très attendu avec un certain Xavier Siméon, champion du monde d’endurance en titre prêt à rouler sur les traces de son papa Michel, double vainqueur des 24H de Liège en 1987 et 1995.

"J’ai toujours essayé de faire mieux que lui, sourit Xavier. Je me réjouis de disputer les 24H, une épreuve s’annonçant très difficile tant pour les mécaniques que pour les hommes sur un tracé aussi exigeant."

La majorité des pilotes des 24 heures pourra découvrir le "nouveau" tracé de Francorchamps lors de deux journées de tests privés les 17 et 18 mai.