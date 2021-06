Le Tournaisien finit 2e en GT Open tandis que le Bruxellois est vainqueur moral en Alpine.

Ils étaient les deux Belges les plus en vue à Spa-Francorchamps et ont fait souffler un vent de fraîcheur dans le cagnard des Ardennes. À défaut de victoires, Baptiste Moulin et Ugo de Wilde ont fait le plein de podiums et mis la manière pour décrocher leurs résultats.