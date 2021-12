Ultime manche du championnat de Belgique, le Spa Rally s'est achevé, cet après-midi au coeur de la ville d'eau, avec la victoire de l'invité Yohan Rossel.

Le Français de 26 ans a parfaitement fait honneur à son titre de champion du monde WRC3 en se montrant rapide quand il le fallait, mais aussi en gérant idéalement sa course et en évitant les nombreux pièges d'une manche spadoise particulièrement délicate, surtout sous la pluie samedi.

Trop vite débarrassé de la menace de son équipier et compatriote Stéphane Lefèbvre (moteur ES7), le pilote de la Citroën C3 DG Sport a pris la tête à l'issue de la 4ème spéciale pour ne plus la quitter s'imposer avec une avance de douze secondes.

"J'ai vraiment apprécié ce week-end où j'ai beaucoup appris sur un rallye difficile et avec une concurrence relevée", a commenté le Nîmois que l'on devrait revoir au départ du prochain Monte-Carlo sur une Citroën mais cette fois en WRC2. "Je ne pensais pas pouvoir l'emporter et offrir ce beau cadeau à ceux qui m'ont fait confiance. Je reviendrai volontiers chez vous l'an prochain."

Deuxième à 22 secondes, mais premier concurrent du Belgian Rally Championship, Adrian Fernémont a fait ce qu'il fallait pour conserver le titre de champion de Belgique acquis en 2019. Resté calme en toutes circonstances, le pilote de la Skoda San Mazuin a été le seul des trois candidats au titre à éviter les erreurs. Cela s'appelle l'expérience ou la maturité que n'ont pas encore les deux « fils de », Ghislain de Mevius et Grégoire Munster, rapides mais commettant encore régulièrement des petites fautes. Avec des si, ils auraient tous les deux pu gagner, mais au final c'est bien Adrian Fernémont qui décroche la timbale.

"Quel rallye, quelle saison, je suis super content", s'exclamait le Namurois. "J'avais dit que la clé serait de ne pas commettre d'erreur."

A neuf secondes du meilleur Belge, Ghislain de Mevius a signé le scratch dans la Power Stage, mais échoué à huit dixièmes du podium final et deux points du titre de vice-champion revenant finalement à Grégoire Munster.

« On a essayé, on a perdu, bravo à Adrian qui a été très solide et n'a pas fait de faute contrairement à nous . Cela a été un top championnat, on essaiera à nouveau en 2002. On a la vitesse, il faut travailler la régularité, » positivait le patron du WIK.

Grégoire Munster était sans doute un peu plus déçu. « On espérait un peu mieux, on a commis des erreurs. Il faut apprendre et continuer à travailler. Merci à Hyundai Belgique de me soutenir. Ce n'est pas passé loin.»

Non, il est encore jeune et a tout le temps accrocher un titre national comme son papa.

Auteur de son premier scratch en BRC dans les conditions apocalyptiques de samedi après-midi Cédric De Cecco, de plus en plus dans le rythme, complète le Top 5 devant l'Irlandais Daniel Barry. Manu Gonay aurait pu prétendre à cette sixième place mais une petite sortie samedi matin l'a fait rétrograder de deux rangs. Maxime Potty (7e) était aussi un candidat au 6e rang, mais il a été ralenti par des ratés moteur et une crevaison.

Rallye parfait par contre pour Gino Bux, magnifique neuvième au général, premier en deux roues motrices et vainqueur de la Stellantis Cup, à Spa et au championnat. Un grand bravo à cet ancien espoir de la « fédé » qui a trouvé les moyens de rebondir tout doucement , notamment grâce à son équipier Steven Spitaels.

Enfin signalons qu'après un travail de titans de l'équipe BMA suite à son tonneau de la veille, Charles Munster a pu repartir ce dimanche et signer pas mal de scratches en Stellantis Cup pour fêter son titre de champion Junior.