Laurens Vanthoor a beau être limbourgeois avec sa résidence principale à proximité du circuit de Zolder, le pilote officiel Porsche adore aussi the American way of life et passe trois à quatre mois par an aux États-Unis, "surtout durant l’automne et l’hiver, quand il fait si froid en Europe", explique-t-il.

Ce samedi, il va participer pour la cinquième fois de sa carrière aux 24 H de Daytona.