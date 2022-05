L'avis de notre consultant après le Spa-Francorchamps.

Vendredi dernier, j’étais à Spa-Francorchamps pour les essais du WEC. Tout d’abord, j’ai été vraiment impressionné par les travaux réalisés sur le circuit. Je me suis tapé (à pied et sans chaise à porteur) la nouvelle tribune du Raidillon. Fantastique vue et réelle impression de vitesse. Bravo et merci. J’ai presque envie de redevenir à l’avenir simple spectateur à pique-nique, frigo box et petit coussin.

Vendredi dernier, j’étais à Spa-Francorchamps pour les essais du WEC. Tout d’abord, j’ai été vraiment impressionné par les travaux réalisés sur le circuit. Je me suis tapé (à pied et sans chaise à porteur) la nouvelle tribune du Raidillon. Fantastique vue et réelle impression de vitesse. Bravo et merci. J’ai presque envie de redevenir à l’avenir simple spectateur à pique-nique, frigo box et petit coussin.