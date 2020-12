Fils d’un riche industriel yprois, beau gosse, intelligent, doté d’un sacré coup de volant, mais aussi d’un magnifique sens de la répartie, aimant la fête et les femmes, David Saelens, 25 ans en 2000, avait tous les atouts pour accéder à la Formule 1.

Premier étranger à décrocher le titre de champion de France de F3, lauréat du réputé F3 Masters de Zandvoort, le "James Hunt" belge avait surtout le soutien inconditionnel du pétrolier belge Fina et de son directeur Michel Jodogne. Malgré tout, le "Golden Boy", poleman à Monaco en F3000 et septième en 2000 dans l’équivalant de la F2 actuelle réunissant neuf futurs pilotes de Grand Prix (dont Fernando Alonso, quatrième avec deux points de plus que notre compatriote), n’a jamais réussi à atteindre le sommet. Vingt ans plus tard, le Yprois, qui a raccroché en 2008 pour reprendre l’entreprise familiale, explique le mauvais timing et pourquoi, selon lui, il a échoué aux portes de la F1.

David, quand avez-vous pensé que vous deviendriez pilote de Formule 1 ?