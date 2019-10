On ne change pas une formule qui... rapporte beaucoup d'argent au Télévie, l'oeuvre luttant contre le cancer et la leucémie. Objectif de cette 12e édition: un chèque de 125.0000 euros au FNRS, le fond national de recherche scientifique contre ces maladies frappant notamment les enfants.

Ils seront 600 ce dimanche à se monopoliser pour la bonne cause en participant à un "rallye" tenant plus de la balade puisqu'il se dispute sur routes ouvertes, en respectant le code de la route, sans aucune notion de vitesse. Un rassemblement de personnalités (le terme "star" est sans doute exagéré) et de quidams donnant leur journée dans le but de rapporter un maximum d'argent afin de lutter contre ce maudit "crabe" nous touchant tous de près ou de loin.





Le départ aura lieu ce dimanche à 9h30 d'Autoworld au Cinquantenaire à Bruxelles. Une première occasion de venir côtoyer les "vedettes", mais surtout admirer l'une des plus belles concentrations de voitures GT, Classic et de prestige de toutes marques dans notre pays: Alpine, Aston Martin, BMW, Bentley, Dallara Stradalle, Fisker, Dodge, Ferrari, Ford GT, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche et même Rolls Royce, il y en aura pour tous les goûts.





Mais le meilleur moyen de remplir votre album photos, votre boîte à selfies, sera de vous rendre sur l'aéroport de Temploux où, entre 11h30 et 14h30-15h, tout le monde se retrouvera pour un grand barbecue dans un hangar pour avions, les 275 voitures étant exposées sur la piste et le grand public ayant la possibilité d'approcher et discuter avec leurs pilotes d'un jour. Et là aussi, il y en aura pour tout le monde: de nos champions d'athlétisme Kevin et Jonathan Borlée, le champion du monde de hockey Simon Gougnard, en passant par les chanteurs Francis Cabrel (parrain de cette 12e édition), Claude Barzotti, le DJ Kid Noize, l'humoriste Olivier Leborgne, les animateurs télé (Julie Taton, Anne Ruwet, Thomas de Bergeyck, Philippe Malherbe, Thibaut Roland, Michael Miraglia), nos meilleurs chefs étoilés ou des pilotes comme l'ancien quintuple vainqueur des 24H de Spa Eric Van de Poele, notre champion et commentateur moto Didier De Radiguès, le boss du team Audi WRT Vincent Vosse, le rallyman Freddy Loix, notre futur pilote des 24H du Mans Nigel Bailly, la bloggeuse Sarah Bovy ou encore nos deux espoirs de la monoplace (F3) Ulysse De Pauw et Ugo de Wilde.

"Il y aura également le rallye des enfants nous tenant particulièrement à coeur et organisé en collaboration avec ALD, Ferrari Belgio et un mécène au grand coeur," explique le chef de l'organisation Jean-Pol Piron. "Il permettra à 25 enfants atteints du cancer de sortir de l'hôpital des enfants pour participer au rallye et vivre une journée que l'on espère extraordinaire pour eux avec la rencontre de toutes ces personnalités voulant leur offrir un peu de leur temps."





Et le nouveau G.O. de pousser un petit coup de gueule: "A cause de la Low Emission Zone, une trentaine de voitures Classic ne peuvent pas entrer dans Bruxelles et donc ne pourront pas être au départ ce qui représente une perte sèche d'environ 10.000 euros pour la lutte contre le cancer. Je ne suis pas certain dans ces conditions que notre épreuve s'élancera encore de notre capitale dans le futur. C'est d'autant plus ridicule que nous rachetons l'empreinte carbone de notre événement."

L'entrée au site de Temploux sera fixée à 10 euros par voiture (peu importe le nombre d'occupants) avec parking et 3 euros par personne à pied. Il y aura moyen pour les spectateurs de se restaurer sur place et de participer à diverses activités (baptêmes en hélicoptère, en Supercar, sauts en parachute,...). L'ex-présentateur de l'émission Champion's sur la RTBF s'occupera de l'animation et des interviews des participants dont le retour est prévu à Autoworld vers 16h30 pour participer ensuite à une grande vente aux enchères ouverte à tous avec de très beaux articles tous liés à la voiture et au sport auto.





Alors si vous aussi vous aimez les (très) belles voitures et que vous avez envie de participer à votre manière au Stars Rally Télévie, rendez-vous dimanche midi à Temploux où en fin de journée au Cinquantenaire pour participer aux enchères avec des lots de 50 à 25.000 euros pour une magnifique Fiat 500 édition limitée.