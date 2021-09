Stéphane De Groodt va renfiler le casque en Alpine Europa Cup Moteurs de Wilde olivier Le comédien sera l'invité de la marque lors du meeting du Castellet la semaine prochaine © D.R.

Aujourd'hui plus célèbre pour ses qualités d'acteur, Stéphane De Groodt a été, dans sa première vie, un pilote automobile émérite. Il reviendra à ses anciennes amours et, dix ans après son apparition aux 25H VW Fun Cup en compagnie des animatrices de RTL Bérénice et Charlotte Faut (photo, Stéphane De Groodt), il renfilera son casque à l'occasion du cinquième meeting de l'Alpine Elf Europa Cup, dans huit jours au Castellet. Invité par la marqué, le comédien belge y retrouvera deux autres compatriotes, habitués de la série. 20 Alpine sont attendues sur la grille de cet avant-dernier rendez-vous de la saison.