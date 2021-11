Il a rejoint Bruno Thiry et Patrick Snijers en remportant son troisième Rallye du Condroz consécutif ce week-end. Stéphane Lefebvre était un pilote soulagé et heureux à l'arrivée de l'épreuve mosane qui fut particulièrement difficile avec des conditions changeantes et un très gros niveau de pilotage aux avant-postes. Le Nordiste n'aura pas relâcher ses efforts pour maintenir les meilleurs représentants du championnat de Belgique des rallyes. Gageons que cette victoire 2021 aura une belle place à son palmarès.

"De mes trois victoires au Condroz, c'est assurément la plus belle", sourit Stéphane. "Je suis super content et heureux d'offrir cette victoire à DG Sport ainsi qu'à mon copilote Renaud. Depuis que je participe à ce rallye, cette édition fut surement la plus compliquée avec des conditions délicates allant du sec au mouillé au gré de la journée. Nous avons fait tout le rallye à 100%. Nous pensions gérer sur la fin, mais pas du tout. Ce fut chaud jusqu'à la fin. Hormis une petite faute dans Strée, nous avons eu un parcours fluide. Au final, nous avons signé six scratches sur seize tout en tâchant de rester réguliers."

Il avait déjà goûté au podium mais jamais à la victoire. Aux côtés de Lefebvre, Renaud Jamoul a vaincu le signe indien et est enfin devenu prophète en son pays. "Nous avons eu la pression tout le temps",explique l'ex-copilote d'Adrien Fourmaux. "Ce fut de la folie, nous avons joué au yo-yo pendant tout le rallye avec les meilleurs équipages du BRC. Il y a eu une très grosse bagarre, cela démontre tout le niveau du championnat de Belgique des rallyes. Mon degré de satisfaction est inimaginable".

Grâce à ce succès du binôme franco-belge, Citroën a ainsi décroché la moitié des victoires en jeu au cours des dix dernières éditions. Champagne !