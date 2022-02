Comme nous vous l'annoncions en primeur il y a deux semaines, le dernier vainqueur du Rallye du Condroz, assisté du Belge Xavier Portier, s'attaquera au championnat de Belgique. L'objectif est clair : "Même si je ne connais qu'Ypres et le Condroz, notre but est de décrocher le titre belge en fin d'année."

Huit épreuves figurent à son programme, tout comme Adrian Fernémont. Seuls Bocholt et le TAC Rally ont été écartés.

Le Nordiste qui a passé sa jeunesse sur nos spéciales en tant que spectateur aura un agenda 2022 très chargé puisqu'il disputera en parallèle plusieurs manches du championnat du monde des rallyes en WRC2. Les prochaines étapes passeront par la Croatie, le Portugal, la Sardaigne et Ypres. Mais d'autres épreuves comme la Grèce et la Finlande pourraient encore se rajouter si les résultats et les finances suivent.

Un Stéphane Lefèbvre qui nous a aussi mis l'eau à la bouche en nous parlant de ses premiers essais en compagnie de son nouveau compagnon d'écurie, un certain Jos Verstappen : "Il est vraiment très très rapide. Le gars sait conduire et apprend vite. Quand on a roulé à 300 km/h en F1, évoluer à 180 km/h ne vous fait pas peur. Hier, lors d'une petite base de tests de 3,5 km, il ne pointait qu'à une seconde de nous."

Des images de certains passages du papa du champion du monde de F1 le confirment. « Jos the Boss » est chaud bouillant. Le Néerlandais va aller vite, c'est une évidence. Combien de temps ? Telle est la question...

On terminera en vous donnant trois autres petites nouvelles concernant le BRC : Kris Princen sera présent sur quatre épreuves aux commandes de sa Citroën DS3 WRC de chez PH Sport. Première chez lui à Saint-Trond ce week-end. Cédric Cherain débutera sa saison en championnat de Belgique au South Belgian où il créera la surprise, tandis que Grégoire Munster n'a pas prévu au final de viser le titre cette année et cherche plutôt à étoffer son budget afin de participer à plusieurs épreuves mondiales en WRC2, dont Ypres bien sûr. Rappelons que le Belge occupe la 3e place du championnat WRC2 Junior.